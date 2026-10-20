Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,6 Prozent auf 279,95 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'505 Punkten notiert. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 282,75 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 275,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1'144 Home Depot-Aktien.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 342,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 22,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 245,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 12,20 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 18.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,79 USD, nach 4,58 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 15,00 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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