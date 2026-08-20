Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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20.08.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 293,45 EUR.
Die Home Depot-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 293,45 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'463 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie gab in der Spitze bis auf 293,45 EUR nach. Bei 293,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 24 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 362,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,60 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 250,00 EUR am 19.05.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,27 USD je Aktie ausschütten. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 47.86 Mrd. USD gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Home Depot-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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