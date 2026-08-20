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20.08.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 286,40 EUR abwärts.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 20:26 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 286,40 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'848 Punkten realisiert. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 284,00 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 295,05 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 137 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 362,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. 26,48 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 249,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,85 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,27 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 17.11.2026 gerechnet. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 14,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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