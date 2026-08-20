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20.08.2026 16:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Home Depot Aktie News: Home Depot verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 286,85 EUR.

Home Depot
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Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Home Depot-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 286,85 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'107 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 283,95 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 293,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1'334 Home Depot-Aktien.

Am 13.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 362,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 26,44 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 248,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 15,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,27 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Am 16.11.2027 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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