Home Depot Aktie News: Home Depot gibt am Donnerstagmittag nach

Der Home Depot-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 293,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'463 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 292,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 293,95 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 367 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (362,70 EUR) erklomm das Papier am 13.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 248,90 EUR. Abschläge von 15,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,27 USD aus. Am 18.08.2026 lud Home Depot zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 17.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen

US-Baumarktkette Home Depot startet mit weniger Gewinn ins Jahr - Aktie legt zu