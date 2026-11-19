Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 309,00 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'198 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 309,80 EUR zu. Bei 309,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 235 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 8,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2026 bei 246,55 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 25,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,38 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 17.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,72 USD gegenüber 3,62 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 43.40 Mrd. USD gegenüber 41.35 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Home Depot.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,96 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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