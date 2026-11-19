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19.11.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot gibt am Abend ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 306,95 EUR nach.
Der Home Depot-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 306,95 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'341 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 302,50 EUR. Mit einem Wert von 308,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via BMN 17 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 334,45 EUR markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,96 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 245,55 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 20,00 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Am 17.11.2026 lud Home Depot zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,72 USD, nach 3,62 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 43.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.35 Mrd. USD umgesetzt.
Am 23.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 22.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 14,96 USD je Home Depot-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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