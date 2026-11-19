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19.11.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 307,90 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 307,90 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'932 Punkten steht. Bei 302,70 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 309,90 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 784 Home Depot-Aktien.
Bei 334,00 EUR markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 8,48 Prozent wieder erreichen. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 245,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 20,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,38 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Am 17.11.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43.40 Mrd. USD – ein Plus von 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 41.35 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Home Depot-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 22.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 14,96 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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