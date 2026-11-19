Die Home Depot-Aktie gab im BMN-Handel um 12:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 305,10 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'198 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 304,10 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 308,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 1 Home Depot-Aktien.

Bei 334,45 EUR markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 9,62 Prozent Luft nach oben. Am 01.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 245,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 24,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,38 USD. Die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 17.11.2026. Das EPS wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43.40 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.35 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Home Depot am 23.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 22.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 14,96 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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