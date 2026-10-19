Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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19.10.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagvormittag tiefer
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 276,10 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 276,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'002 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 276,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 276,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 39 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 339,10 EUR. Gewinne von 22,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 246,55 EUR. Mit Abgaben von 10,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,28 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Am 16.11.2027 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 15,00 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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