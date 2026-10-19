Home Depot Aktie News: Home Depot macht am Montagmittag Boden gut

Um 12:28 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 276,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'002 Punkten steht. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 276,95 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 275,95 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 57 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 338,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2026 auf bis zu 245,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 12,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,28 USD je Home Depot-Aktie. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 18.08.2026. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umsetzen können.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 15,00 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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