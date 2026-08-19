Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’363 0.3%  SPI 20’203 0.2%  Dow 53’343 -0.2%  DAX 26’129 0.0%  Euro 0.9405 0.0%  EStoxx50 6’477 0.1%  Gold 4’361 0.6%  Bitcoin 52’086 -1.0%  Dollar 0.8104 -0.2%  Öl 91.5 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochvormittag
EFG International-Aktie in Grün: Verkauf von Harris Allday an Canaccord Wealth
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet
DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
ETF Sparplan

Home Depot Aktie 939360 / US4370761029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.08.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag mit roter Tendenz

Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 291,40 EUR abwärts.

Home Depot
273.29 CHF -1.19%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 291,40 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'343 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 291,40 EUR. Bei 291,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei 362,70 EUR markierte der Titel am 16.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,47 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 250,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 16,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,27 USD je Aktie ausschütten. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen

US-Baumarktkette Home Depot startet mit weniger Gewinn ins Jahr - Aktie legt zu


Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Home Depot

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten