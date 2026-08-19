Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag mit roter Tendenz

Um 09:28 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 291,40 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'343 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 291,40 EUR. Bei 291,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei 362,70 EUR markierte der Titel am 16.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,47 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 250,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 16,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,27 USD je Aktie ausschütten. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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