Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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19.08.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot zeigt sich am Abend fester
Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 1,0 Prozent auf 295,45 EUR.
Die Home Depot-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 295,45 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'469 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 299,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 292,45 EUR. Bisher wurden heute 589 Home Depot-Aktien gehandelt.
Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 362,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 22,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 249,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 18,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,27 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 18.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 3,45 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 39.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 14,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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