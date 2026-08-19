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19.08.2026 16:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Home Depot Aktie News: Home Depot schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 297,70 EUR.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 297,70 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'610 Punkten notiert. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 297,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 291,40 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 1'562 Aktien.

Bei 362,70 EUR erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 17,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 250,00 EUR am 19.05.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 16,02 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,27 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. Das EPS belief sich auf 4,79 USD gegenüber 3,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 14,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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