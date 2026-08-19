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19.08.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot fällt am Mittwochmittag

Home Depot Aktie News: Home Depot fällt am Mittwochmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 290,15 EUR.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 290,15 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'343 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 290,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 291,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 221 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2025 auf bis zu 362,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 25,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 13,84 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,27 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Am 18.08.2026 lud Home Depot zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,08 Prozent auf 47.86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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