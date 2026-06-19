Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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19.06.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagabend mit stabiler Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Home Depot. Im BMN-Handel kam die Home Depot-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 290,75 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Home Depot-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 290,75 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'564 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 292,50 EUR. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 290,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 291,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 426 Home Depot-Aktien.
Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 362,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,28 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.05.2026 vor. Das EPS lag bei 3,30 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 3,45 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 41.77 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 18.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Home Depot dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.08.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 14,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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