19.01.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot verzeichnet am Montagabend Verluste

Home Depot Aktie News: Home Depot verzeichnet am Montagabend Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 325,65 EUR.

Der Home Depot-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 325,65 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'359 Punkten steht. Bei 323,35 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 323,65 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 107 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 408,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 25,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (287,45 EUR). Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 13,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,18 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 41.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,82 Prozent gesteigert.

Am 24.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,50 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

