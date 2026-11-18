Um 20:26 Uhr wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 309,10 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'167 Punkten tendiert. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 310,50 EUR aus. Bei 307,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 1'826 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (334,00 EUR) erklomm das Papier am 24.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 245,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,42 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Am 17.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 43.40 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 22.02.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,97 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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