Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 309,30 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'286 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 309,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 307,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1'658 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 334,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,99 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 245,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 20,53 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,42 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 17.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 43.40 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 22.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,97 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot-Aktie im Blick: US-Baumarktkette legt zu und präzisiert die Jahresziele

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an