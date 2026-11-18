Die Home Depot-Aktie musste um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 307,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'759 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 307,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 307,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 299 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 334,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 8,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 245,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,16 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,42 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 17.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -4,15 Prozent auf 43.40 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 45.28 Mrd. USD gelegen.

Am 23.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 22.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,97 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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