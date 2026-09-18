Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Home Depot-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 264,35 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'778 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 264,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 264,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63 Home Depot-Aktien.

Bei einem Wert von 357,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 35,10 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 250,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,22 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 47.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 15,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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