Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit Abschlägen

Die Home Depot-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 262,00 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'658 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 260,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 264,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 228 Home Depot-Aktien.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 357,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,53 Prozent hinzugewinnen. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 4,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 9,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,22 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 18.08.2026. Das EPS lag bei 4,79 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 47.86 Mrd. USD gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 15,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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