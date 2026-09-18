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18.09.2026 16:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagnachmittag mit Verlusten

Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Home Depot gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 262,05 EUR abwärts.

Home Depot
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Um 16:28 Uhr rutschte die Home Depot-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 262,05 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'583 Punkten liegt. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 260,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 265,20 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1'205 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 358,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,69 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 248,90 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,22 USD belaufen. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie verdient. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,01 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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