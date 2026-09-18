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18.09.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot gibt am Mittag ab

Home Depot Aktie News: Home Depot gibt am Mittag ab

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 263,10 EUR.

Home Depot
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Um 12:28 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 263,10 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'778 Punkten steht. In der Spitze büsste die Home Depot-Aktie bis auf 262,15 EUR ein. Bei 263,10 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 495 Home Depot-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 356,35 EUR erreichte der Titel am 20.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2026 bei 254,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 3,44 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,22 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 18.08.2026. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47.86 Mrd. USD im Vergleich zu 45.28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 15,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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