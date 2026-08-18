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18.08.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Vormittag fester

Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 294,00 EUR.

Home Depot
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Das Papier von Home Depot legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 294,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'459 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 294,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 294,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei 362,70 EUR markierte der Titel am 16.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 23,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 250,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 17,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,28 USD ausgeschüttet werden. Home Depot gewährte am 19.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,45 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 41.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39.86 Mrd. USD umgesetzt.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 14,94 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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