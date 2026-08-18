Home Depot Aktie News: Home Depot zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Um 20:26 Uhr ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 293,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'377 Punkten tendiert. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 300,65 EUR an. Mit einem Wert von 292,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 501 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 362,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Mit Abgaben von 14,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,28 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.05.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 41.77 Mrd. USD gegenüber 39.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 17.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 14,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen

US-Baumarktkette Home Depot startet mit weniger Gewinn ins Jahr - Aktie legt zu

Home Depot-Aktie zieht an: Quartalsergebnis besser als erwartet