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18.08.2026 16:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 293,90 EUR.

Home Depot
276.59 CHF 1.49%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 293,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'417 Punkten steht. Bei 301,05 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 294,10 EUR. Bisher wurden via Tradegate 2'265 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 362,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 248,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 15,31 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Home Depot veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 3,30 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 3,45 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 41.77 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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