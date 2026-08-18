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18.08.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot zieht am Dienstagmittag an

Home Depot Aktie News: Home Depot zieht am Dienstagmittag an

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 295,30 EUR nach oben.

Home Depot
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Kaufen Verkaufen

Die Home Depot-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 295,30 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'459 Punkten tendiert. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 297,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 294,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 329 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 362,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 250,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,34 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,28 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 19.05.2026. Das EPS wurde auf 3,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41.77 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 14,94 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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