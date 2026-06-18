Home Depot Aktie News: Home Depot legt am Donnerstagmittag zu

Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 288,05 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'492 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 288,15 EUR zu. Bei 286,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 314 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.09.2025 bei 362,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 248,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 15,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 9,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,28 USD aus. Home Depot liess sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,79 Prozent auf 41.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Home Depot-Bilanz für Q2 2026 wird am 18.08.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen

US-Baumarktkette Home Depot startet mit weniger Gewinn ins Jahr - Aktie legt zu

Home Depot-Aktie zieht an: Quartalsergebnis besser als erwartet