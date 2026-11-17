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17.11.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 309,50 EUR abwärts.
Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 309,50 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'767 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 304,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 312,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1'088 Home Depot-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (334,00 EUR) erklomm das Papier am 24.02.2026. Gewinne von 7,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 245,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 20,58 Prozent wieder erreichen.
Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,28 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 47.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 22.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 14,99 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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