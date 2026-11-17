Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 311,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'229 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 304,95 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 313,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'357 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 334,00 EUR erreichte der Titel am 12.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2026 bei 246,55 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 20,95 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,79 USD, nach 4,58 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47.86 Mrd. USD im Vergleich zu 45.28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 22.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 14,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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