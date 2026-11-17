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17.11.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot verzeichnet am Mittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 311,60 EUR ab.
Die Home Depot-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 311,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'608 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 308,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 313,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 573 Home Depot-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2026 auf bis zu 334,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 246,55 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 20,88 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,28 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umsetzen können.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 23.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 22.02.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 14,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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