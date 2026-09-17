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17.09.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag mit Verlusten

Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 265,35 EUR nach.

Home Depot
251.52 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen

Der Home Depot-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 265,35 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'461 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 265,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 265,35 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2025 auf bis zu 357,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 25,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 250,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 6,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,22 USD. Home Depot veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 4,79 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie eingefahren. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 17.11.2026 gerechnet. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 15,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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