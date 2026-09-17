Home Depot Aktie News: Home Depot kommt am Donnerstagabend kaum vom Fleck

Mit einem Wert von 264,25 EUR bewegte sich die Home Depot-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'816 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 267,95 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 264,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 265,70 EUR. Zuletzt wechselten 142 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 358,10 EUR markierte der Titel am 18.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 26,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,54 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,22 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 USD je Aktie gewesen. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,01 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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