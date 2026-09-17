Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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17.09.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot legt am Donnerstagnachmittag zu
Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 267,20 EUR zu.
Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 267,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'785 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 268,35 EUR. Bei 266,90 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 995 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (358,20 EUR) erklomm das Papier am 19.09.2025. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 25,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 248,90 EUR. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,22 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 18.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 47.86 Mrd. USD gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 15,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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