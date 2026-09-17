Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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17.09.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Mittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 265,05 EUR zu.
Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 265,05 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'461 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 266,90 EUR zu. Bei 266,90 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 316 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 358,20 EUR markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 248,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 6,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,22 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 18.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,79 USD, nach 4,58 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 47.86 Mrd. USD gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,01 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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