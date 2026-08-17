Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag in Grün

Um 09:28 Uhr ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 292,85 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'732 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 292,85 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 292,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 362,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 23,85 Prozent zulegen. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 250,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 14,63 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,28 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.05.2026. Es stand ein EPS von 3,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 3,45 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,79 Prozent auf 41.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.08.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 14,94 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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