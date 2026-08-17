Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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17.08.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot verliert am Abend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Home Depot. Zuletzt ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 290,95 EUR.
Der Home Depot-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 290,95 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'486 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 290,40 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 291,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 261 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 362,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,47 Prozent hinzugewinnen. Am 13.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,68 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,28 USD je Home Depot-Aktie. Home Depot liess sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,30 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 3,45 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 39.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Home Depot-Bilanz für Q2 2026 wird am 18.08.2026 erwartet. Am 16.11.2027 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 14,94 USD je Home Depot-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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