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17.08.2026 16:29:00

Home Depot Aktie News: Anleger schicken Home Depot am Nachmittag ins Minus

Home Depot Aktie News: Anleger schicken Home Depot am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 289,90 EUR ab.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 289,90 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'563 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 287,60 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 291,50 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1'951 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 362,70 EUR erreichte der Titel am 13.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 248,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,28 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 19.05.2026. In Sachen EPS wurden 3,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 3,45 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 41.77 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,79 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 18.08.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 14,94 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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