Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.08.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag nahe Nulllinie
Die Aktie von Home Depot hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Home Depot-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 291,65 EUR.
Mit einem Wert von 291,65 EUR bewegte sich die Home Depot-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'732 Punkten tendiert. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 293,15 EUR. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 291,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 291,50 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'377 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.09.2025 bei 362,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 24,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 248,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 14,66 Prozent sinken.
Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,28 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.05.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,79 Prozent auf 41.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Home Depot am 18.08.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.
Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,94 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen
US-Baumarktkette Home Depot startet mit weniger Gewinn ins Jahr - Aktie legt zu
Home Depot-Aktie zieht an: Quartalsergebnis besser als erwartet
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Depot
|
12:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
09:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag in Grün (finanzen.ch)
|
07:01
|Ausblick: Home Depot präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.08.26
|Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Abend südwärts (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der Dow Jones nachmittags (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Börse New York: Dow Jones notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Home Depot
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX bleibt in Sicht seines Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.