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17.08.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag nahe Nulllinie

Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Home Depot hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Home Depot-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 291,65 EUR.

Home Depot
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Mit einem Wert von 291,65 EUR bewegte sich die Home Depot-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'732 Punkten tendiert. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 293,15 EUR. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 291,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 291,50 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'377 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.09.2025 bei 362,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 24,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 248,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 14,66 Prozent sinken.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,28 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.05.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,79 Prozent auf 41.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Home Depot am 18.08.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,94 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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