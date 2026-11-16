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16.11.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Vormittag
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 318,10 EUR zu.
Das Papier von Home Depot legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 318,10 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'347 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 318,15 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 318,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 16 Stück.
Am 12.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 334,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 4,76 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,55 EUR ab. Abschläge von 22,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,28 USD aus. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,79 USD, nach 4,58 USD im Vorjahresvergleich. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 17.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 22.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 14,99 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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