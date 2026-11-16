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16.11.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend kaum bewegt
Die Aktie von Home Depot zeigt am Montagabend wenig Änderung. Mit einem Kurs von 316,15 EUR zeigte sich die Home Depot-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.
Zum Vortag unverändert notierte die Home Depot-Aktie um 20:26 Uhr im BMN-Handel bei 316,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'624 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 319,30 EUR. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 315,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 315,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 334,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 5,79 Prozent Luft nach oben. Am 01.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 245,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 22,33 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,28 USD belaufen. Am 18.08.2026 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 22.02.2028.
In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 14,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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