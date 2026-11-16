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16.11.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 316,00 EUR nach oben.
Das Papier von Home Depot konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,8 Prozent auf 316,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'968 Punkten liegt. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 317,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 314,15 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 73 Home Depot-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 333,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2026 auf bis zu 250,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,28 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 18.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 22.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,99 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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