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16.11.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Montagmittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 319,45 EUR.
Das Papier von Home Depot konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 319,45 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'347 Punkten tendiert. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 320,10 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 316,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 268 Home Depot-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 334,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 4,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2026 bei 245,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,28 USD ausgeschüttet werden. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 22.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 14,99 USD je Home Depot-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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