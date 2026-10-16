Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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16.10.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot verteuert sich am Vormittag
Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 275,00 EUR zu.
Das Papier von Home Depot legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 275,00 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'177 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 275,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 275,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 339,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,31 Prozent hinzugewinnen. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,28 USD je Aktie ausschütten. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,79 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47.86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 45.28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 15,00 USD je Home Depot-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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