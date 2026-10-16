Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagabend auf grünem Terrain

Um 20:26 Uhr ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 275,65 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'886 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 279,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 274,35 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 1'910 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (342,00 EUR) erklomm das Papier am 23.10.2025. Gewinne von 24,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 10,83 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,28 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 18.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 4,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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