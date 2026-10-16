Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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16.10.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Freitagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 276,90 EUR zu.
Um 16:28 Uhr wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 276,90 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'402 Punkten liegt. Bei 278,65 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 274,35 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1'461 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 342,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,51 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 245,80 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 11,23 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,28 USD belaufen. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,00 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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