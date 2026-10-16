Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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16.10.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 275,45 EUR zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 275,45 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'177 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 275,45 EUR. Bei 274,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 221 Stück.
Am 23.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 342,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 01.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 245,80 EUR ab. Abschläge von 10,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,28 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 18.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47.86 Mrd. USD im Vergleich zu 45.28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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