Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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16.09.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot fällt am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 264,90 EUR nach.
Die Home Depot-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 264,90 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'093 Punkten liegt. Bei 264,90 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 264,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel.
Mit einem Kursgewinn bis auf 360,15 EUR erreichte der Titel am 17.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,96 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 250,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,22 USD belaufen. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 47.86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 17.11.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 15,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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