Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit grünen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 266,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'031 Punkten liegt. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 267,05 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 264,85 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 94 Home Depot-Aktien.

Am 17.09.2025 markierte das Papier bei 359,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 249,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 6,48 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,22 USD belaufen. Home Depot veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,79 USD, nach 4,58 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 47.86 Mrd. USD gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 15,01 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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